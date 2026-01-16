La Policía de Río Negro solicitó colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Irma Marine Bravo, de 43 años, quien fue vista por última vez este jueves, cuando viajaba desde el Balneario Las Grutas con destino a General Enrique Godoy. La denuncia activó un operativo de búsqueda que involucra a distintas unidades policiales de la provincia, con especial intervención de la Subcomisaria 65° de Godoy y la Comisaría 29° de Las Grutas, además de la coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

Bravo tiene 43 años, mide aproximadamente 1,55 metros de estatura, posee contextura física proporcional y cabello rojizo lacio, que suele llevar recogido en rodete. Además, utiliza aros, no tiene piercings ni tatuajes, y al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que llevaba puesta, así como si portaba dinero o documentación. La mujer tiene domicilio en Las Grutas y viajó con una mochila con ropa.

Las autoridades informaron que cualquier dato que pueda contribuir a la investigación resulta de vital importancia para orientar las tareas de búsqueda y dar con el paradero de la mujer. Por ello, se solicita a la población que ante cualquier información se comunique de inmediato con la subcomisaria 65° de Godoy al teléfono 2984-678181, con la Comisaría 29° de Las Grutas, a la línea 911, o con la unidad policial más cercana.

El despliegue de búsqueda incluye relevamientos en rutas y accesos, entrevistas con vecinos y controles en terminales de transporte. La Policía provincial trabaja en coordinación con otras dependencias para ampliar el radio de búsqueda y verificar posibles testimonios que permitan reconstruir el recorrido de Bravo desde su salida en Las Grutas.