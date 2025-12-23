Despliegue sorpresivo en plena ciudad

Un fuerte operativo policial se desarrolló en las últimas horas en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde distintas fuerzas de seguridad realizaron allanamientos simultáneos en al menos dos sectores urbanos. La presencia de móviles, efectivos armados y movimientos coordinados llamó la atención de los vecinos y generó un clima de inquietud.

Los procedimientos dejaron un saldo de tres personas detenidas, aunque hasta el momento no se informó de manera oficial el motivo que dio origen a las medidas judiciales.

Dos allanamientos, tres detenidos

Uno de los procedimientos se llevó adelante en la zona de calle Francisco Romero, entre Miguel Cané y Delegados Territoriales Neuquinos, a pocas cuadras de Casimiro Gómez. En ese lugar fueron demoradas dos personas durante un allanamiento realizado por personal policial.

En paralelo, otro operativo se concretó en el barrio Cuenca XV, sobre calle 1° de Enero, entre Coronel Racedo y Rafaela, donde fue detenido un tercer sospechoso en una intervención distinta.

Participación de fuerzas especiales

En los allanamientos intervinieron distintas unidades de la Policía de Neuquén, entre ellas efectivos de la UESPO y de la Metropolitana, lo que dio cuenta de un despliegue planificado y de alto nivel operativo.

La coordinación entre las distintas áreas permitió ejecutar los procedimientos de manera simultánea, sin incidentes mayores y con control total de las zonas intervenidas.

Hermetismo y señales de una investigación en curso

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el delito o la causa que motivó los allanamientos. El hermetismo oficial alimenta el misterio en torno a los procedimientos y refuerza la sensación de interés entre los vecinos de los barrios alcanzados.

Desde el entorno de la investigación indicaron que se trata de actuaciones enmarcadas en una causa judicial en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Presencia policial y clima de preocupación

El despliegue en sectores densamente poblados del oeste neuquino volvió a poner en foco la tensión que se vive en algunos barrios de la ciudad. La presencia visible de fuerzas especiales y móviles policiales generó expectativa entre quienes presenciaron los operativos.

Mientras se aguarda información oficial que permita esclarecer los motivos, los procedimientos dejaron en evidencia una respuesta rápida y coordinada de las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la capital neuquina.