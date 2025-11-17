Semillita Soy, un proyecto dedicado al bienestar infantil, ofrece en la ciudad un espacio especialmente pensado para que niños y niñas de entre 3 y 8 años experimenten el yoga a través del juego, la música, el movimiento y la creatividad.

La propuesta busca que cada clase sea un momento de expresión y disfrute en comunidad, integrando dinámicas lúdicas que permiten acercar el yoga a la infancia de forma natural y divertida. Así lo explicó Fernanda Guajardo, referente de Semillita Soy, en el programa "Cuando la noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550. “El objetivo es que los chicos puedan moverse, crear y conectar con sus emociones desde un lugar amable y genuino”, destacó.

Las actividades incluyen posturas simples y accesibles, juegos corporales, música, baile y momentos de expresión libre. También se incorporan cuentos, arte y recursos sensoriales que facilitan la conexión emocional. Cada encuentro concluye con ejercicios de respiración consciente y breves instancias de relajación.

Según Guajardo, el yoga en edades tempranas acompaña el desarrollo integral de los niños: fortalece el cuerpo, mejora la concentración y brinda herramientas para gestionar emociones con calma y seguridad. Con una mirada centrada en el bienestar y el disfrute, Semillita Soy continúa consolidándose como un espacio de referencia para promover hábitos saludables y experiencias significativas en la infancia.