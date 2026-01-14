Viajar por Neuquén ahora tiene un incentivo extra. Con paisajes que van desde la cordillera hasta los centros termales, la provincia lanzó Viajá Neuquén, un programa que busca fomentar el turismo interno mediante reintegros económicos para quienes elijan destinos neuquinos.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, quien presentó la iniciativa junto con nuevas líneas de crédito destinadas a fortalecer la actividad turística. El esquema recuerda al programa nacional PreViaje, aunque está diseñado exclusivamente para beneficiar a residentes de Neuquén.

Viajá Neuquén se posiciona como una herramienta clave para viajar por la provincia con respaldo económico, al mismo tiempo que impulsa el consumo y la actividad turística local

Qué es el programa Viajá Neuquén

Viajá Neuquén es un plan de reintegros que permite recuperar parte del dinero gastado en servicios turísticos contratados dentro de la provincia.

El tope máximo del beneficio es de $500.000 por persona, y el dinero se acredita directamente en una cuenta del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Qué servicios están incluidos en el reintegro

El beneficio alcanza a una amplia variedad de servicios turísticos habilitados, entre ellos:

Alojamiento turístico

Gastronomía

Agencias de viaje registradas

Prestadores de actividades turísticas

Transporte turístico

Alquiler de autos sin chofer

Complejo Termal Copahue

Centros de nieve y ski de la provincia

Desde el Gobierno provincial recomiendan consultar previamente si el prestador está adherido al programa antes de realizar la compra.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Para anotarse en Viajá Neuquén es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Acreditar residencia en la provincia de Neuquén

Contar con una cuenta en el Banco Provincia del Neuquén

Presentar facturas electrónicas válidas

El reintegro solo se otorga a servicios habilitados y correctamente facturados.

Paso a paso: cómo anotarse en Viajá Neuquén

1. Contratar servicios turísticos en Neuquén: Las compras deben realizarse en destinos de la provincia y dentro de la vigencia del programa.

2. Solicitar factura electrónica: Es obligatorio pedir factura tipo B o C, emitida de forma electrónica, en pesos argentinos y con CAE.

3. Cargar los comprobantes en la plataforma: En el sitio oficial de Viajá Neuquén se deben ingresar los datos del comprobante, como:

CUIT del prestador

Número de factura

Detalle del servicio contratado

Luego se solicita la validación.

4. Recibir el reintegro: Una vez aprobados los comprobantes, el dinero se deposita en la cuenta del BPN declarada por el beneficiario.

Condiciones y plazos del programa

Monto mínimo por comprobante: $100.000

Tope máximo de reintegro: $500.000 por persona

Vigencia del plan: hasta el 30 de abril de 2026

Las facturas deben cargarse hasta 7 días antes del cierre del programa

El beneficio aplica a estadías dentro del período declarado

La omisión o falsedad de datos puede derivar en la exclusión del programa y la pérdida del reintegro.