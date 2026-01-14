Viajar por Neuquén ahora tiene un incentivo extra. Con paisajes que van desde la cordillera hasta los centros termales, la provincia lanzó Viajá Neuquén, un programa que busca fomentar el turismo interno mediante reintegros económicos para quienes elijan destinos neuquinos.
El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, quien presentó la iniciativa junto con nuevas líneas de crédito destinadas a fortalecer la actividad turística. El esquema recuerda al programa nacional PreViaje, aunque está diseñado exclusivamente para beneficiar a residentes de Neuquén.
Viajá Neuquén se posiciona como una herramienta clave para viajar por la provincia con respaldo económico, al mismo tiempo que impulsa el consumo y la actividad turística local
Qué es el programa Viajá Neuquén
Viajá Neuquén es un plan de reintegros que permite recuperar parte del dinero gastado en servicios turísticos contratados dentro de la provincia.
El tope máximo del beneficio es de $500.000 por persona, y el dinero se acredita directamente en una cuenta del Banco Provincia del Neuquén (BPN).
Qué servicios están incluidos en el reintegro
El beneficio alcanza a una amplia variedad de servicios turísticos habilitados, entre ellos:
Alojamiento turístico
Gastronomía
Agencias de viaje registradas
Prestadores de actividades turísticas
Transporte turístico
Alquiler de autos sin chofer
Complejo Termal Copahue
Centros de nieve y ski de la provincia
Desde el Gobierno provincial recomiendan consultar previamente si el prestador está adherido al programa antes de realizar la compra.
Quiénes pueden acceder al beneficio
Para anotarse en Viajá Neuquén es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Ser mayor de 18 años
Acreditar residencia en la provincia de Neuquén
Contar con una cuenta en el Banco Provincia del Neuquén
Presentar facturas electrónicas válidas
El reintegro solo se otorga a servicios habilitados y correctamente facturados.
Paso a paso: cómo anotarse en Viajá Neuquén
1. Contratar servicios turísticos en Neuquén: Las compras deben realizarse en destinos de la provincia y dentro de la vigencia del programa.
2. Solicitar factura electrónica: Es obligatorio pedir factura tipo B o C, emitida de forma electrónica, en pesos argentinos y con CAE.
3. Cargar los comprobantes en la plataforma: En el sitio oficial de Viajá Neuquén se deben ingresar los datos del comprobante, como:
- CUIT del prestador
- Número de factura
- Detalle del servicio contratado
- Luego se solicita la validación.
4. Recibir el reintegro: Una vez aprobados los comprobantes, el dinero se deposita en la cuenta del BPN declarada por el beneficiario.
Condiciones y plazos del programa
Monto mínimo por comprobante: $100.000
Tope máximo de reintegro: $500.000 por persona
Vigencia del plan: hasta el 30 de abril de 2026
Las facturas deben cargarse hasta 7 días antes del cierre del programa
El beneficio aplica a estadías dentro del período declarado
La omisión o falsedad de datos puede derivar en la exclusión del programa y la pérdida del reintegro.