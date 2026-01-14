Este martes por la noche, un violento ataque a balazos tuvo lugar en el barrio Bella Vista de Centenario, cuando un grupo de sujetos a bordo de un automóvil dispararon contra una vivienda.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:10, en el marco de un conflicto previo entre personas que se conocían entre sí. Afortunadamente, no se registraron heridos y los daños materiales fueron menores.

Personal policial de la Comisaría 52° actuó rápidamente, interceptando el vehículo involucrado a solo unas cuadras del lugar. Los cuatro ocupantes fueron detenidos y se procedió al secuestro de elementos relacionados con el hecho, que podrían ser clave en la investigación.

La Fiscalía local ya dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los motivos del ataque y avanzar con la causa.