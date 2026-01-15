En un allanamiento realizado en una chacra ubicada entre San Patricio del Chañar y Añelo, la Policía del Neuquén rescató dos caballos que se encontraban en estado de abandono y desnutrición. La intervención, que contó con la colaboración de personal de Montada y Canes, se llevó a cabo tras recibir una denuncia sobre un equino en malas condiciones en la zona, lo que motivó una rápida respuesta de las autoridades.

La subcomisaria Karina Maliqueo, jefa de la División de Delitos Ambientales, explicó en una entrevista en el programa Verano de Primera por AM 550 que, al llegar al lugar, "divisaron un equino en estado de abandono, y al realizar la diligencia, se encontraron con dos caballos".

Ambos animales, que presentaban heridas y estaban desnutridos, fueron puestos a resguardo en el predio de la División de Montada y Canes. "Se contó con la colaboración de un veterinario que verificó el estado en el que se encontraban los equinos", comentó Maliqueo, subrayando que el bienestar de los animales fue una prioridad desde el inicio de la intervención.

A pesar de la acción inmediata de rescate, las autoridades aún desconocen quiénes son los dueños de los caballos, lo que sigue siendo parte de la investigación. "Todavía no tenemos información sobre los responsables, pero estamos trabajando para dar con ellos", detalló la subcomisaria.

Maliqueo también recordó que el maltrato animal está penado por la Ley 14.346, que establece penas de prisión para quienes sean responsables de la crueldad hacia los animales. Además, instó a la comunidad a realizar denuncias a través de las comisarías locales o la aplicación AMVOZ, que administra el Ministerio Público Fiscal.