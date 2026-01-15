La familia de un joven que viajó al Alto Valle en búsqueda de trabajo está pidiendo ayuda para encontrarlo, ya que hace seis meses que no tienen noticias de él. Su ex pareja comentó que no saben nada y que su hija de cinco años lo extraña mucho.

Según Priscilla, su ex, Gonzalo Jalil vino por trabajo a Neuquén y lo último que saben es que testigos lo vieron en calle Río Negro. Agregó que le contaron que trabaja como limpiavidrios en semáforos de la capital.

Su relato indica que se comunicó solo una vez desde julio y desde entonces no contestó más. Pide que ante cualquier información se comuniquen al 1166047149, para brindar datos certeros sobre su paradero que permitan que Jalil y su familia se reencuentren.

Gonzalo hace algunos meses dialogando con la policía. Foto gentileza.

La búsqueda comenzó a través de Facebook, desde donde su ex intentó contactarse con gente de la zona o vecinos que tal vez lo hayan visto. A partir de ello le llegaron fotos e informes, indicando que lo han visto deambulando en el centro.

Por lo que logró averiguar, Gonzalo estaría todavía en Neuquén capital, ganando dinero como limpiavidrios. Testigos han manifestado verlo en la zona de la ex Ruta 22, en los barrios Don Bosco II, Villa María y Confluencia. O los cruces de la ex ruta 22, actual Avenida Mosconi, con Olascoaga y Gatica. También en el balneario Sandra Canale (Gatica al fondo).

Además, una foto de hace meses lo ubica en un baldío neuquino, hablando con un policía, por lo cual se presupone que estaría viviendo en situación de calle.

Su ex pareja Priscilla pide que los ayuden a encontrarlo y que se se vuelva a comunicar: “Tiene una hija de cinco años que llora todos los días por su papá”, agregó.