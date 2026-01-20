Una vez más el Sistema Integral de Prevención del Delito de Cipolletti demostró su eficacia. Esta vez detectó, a través de las nuevas cámaras de videovigilancia, un vehículo que tenía pedido de secuestro vigente desde 2024 por una deuda de honorarios tramitada en un Juzgado de Familia de la provincia de Neuquén.

La intervención permitió ubicar el rodado en plena vía pública y retirarlo de circulación, ya que había una orden judicial que seguía activa.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando desde el centro de monitoreo se observó un Ford Ka de color oscuro estacionado en Rivadavia y O'Higgins.

En el momento el operador activó los protocolos habituales y realizó la consulta en los sistemas oficiales. Ahí apareció el dato clave: el vehículo tenía un pedido de secuestro y prohibición de circular, solicitado hace más de un año por una causa judicial vinculada a honorarios profesionales impagos en el fuero de familia neuquino.

A partir de esa información, se dio aviso al personal policial que patrullaba la zona. En pocos minutos, un móvil llegó al lugar y verificó la situación en calle.

El conductor, un hombre adulto, mayor de 40 años, no presentaba causas legales, pero el auto si tenía una medida judicial. Por ese motivo, se procedió al secuestro del vehículo y su traslado a la Comisaría 4°.

Destacaron que estas intervenciones muestran la importancia de las nuevas cámaras incorporadas al sistema de prevención. "No se trata solo de responder ante delitos en curso, sino también de detectar situaciones irregulares que muchas veces pasan desapercibidas y que, con tecnología y personal capacitado, pueden resolverse sin conflictos ni riesgos para terceros", agregaron desde la provincia rionegrina.