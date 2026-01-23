Un camión Chevrolet protagonizó un incidente vial este viernes pasadas las 19.05 en la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 4,5, en cercanías de Ferri. El vehículo, que transitaba desde Cipolletti hacia Centenario, perdió casi la totalidad de los bins de peras que transportaba.

Qué ocurrió con el camión

Según los testimonios recabados en el lugar y el relato del propio conductor, un hombre de 46 años, el siniestro se produjo luego de que reventaran dos cubiertas del eje trasero del lado del acompañante. Esta situación provocó la desestabilización del rodado y la caída de la carga sobre la calzada.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron la rotura de los neumáticos.

Intervención policial y tránsito

Tras el hecho, trabajaron en el lugar Policía de Tránsito de Cinco Saltos y personal del Destacamento 128 de Ferri, con el objetivo de ordenar la circulación y liberar la ruta, que se vio afectada durante varios minutos.

No se registraron personas heridas, aunque el tránsito permaneció reducido y con demoras.