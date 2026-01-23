Un camión que circulaba por la Ruta Nacional 151, en cercanías de Ferri, sufrió una grave falla estructural y se partió al medio sobre la calzada mientras avanzaba.

El episodio ocurrió este viernes y fue captado en video por un automovilista que transitaba detrás del rodado pesado.

El testimonio del conductor que registró el hecho

“El camión venía muy torcido y humeando mucho, por eso me puse a filmarlo. Fue tremendo como se partió al medio. El chofer está bien por lo que vi, se agarraba la cabeza”, relató el testigo que registró la secuencia.

Tránsito complicado y pedido de precaución

El camión, que transportaba carga, quedó atravesado sobre la calzada, lo que dificulta la circulación en ese tramo de la Ruta 151.