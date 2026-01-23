Efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Có–Plaza Huincul, junto a personal de la comisaría 15°, intervinieron alrededor de las 21:20 horas del jueves tras ser alertados por disturbios y hechos de violencia en la vía pública.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de los bloques habitacionales del barrio General San Martín, donde varias personas protagonizaban una situación que ponía en riesgo la integridad de los vecinos del sector.

Secuestro de un arma de fabricación casera

Al arribar al lugar, los uniformados constataron el escenario violento e intervinieron de forma rápida y coordinada, logrando disuadir el conflicto y asegurar un arma de fuego de fabricación casera.

Según se informó, el secuestro del arma fue clave para evitar consecuencias mayores y restablecer el orden en el barrio.

Dos personas demoradas y actuación judicial

Como resultado del operativo, dos personas fueron demoradas y trasladadas a sede policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. Ambas quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación del hecho.