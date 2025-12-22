¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Diciembre, Neuquén, Argentina
IMPRUDENCIA AL VOLANTE

Un camionero se durmió al volante y despistó en la Ruta 2, a la altura de la Salina del Gualicho

El despiste movilizó a personal de seguridad vial. El conductor fue asistido sin lesiones graves, mientras se desplegó un operativo para ordenar el tránsito en la zona

Por Fabian Rossi
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 09:55
El camionero se habría dormido al volante y despistó en la Ruta 2, cerca de la Salina del Gualicho Foto: Informativo Hoy

Un accidente vial se registró en la madrugada de este lunes en la Ruta Provincial N°2, cuando un camión despistó a la altura de la Salina del Gualicho, en el tramo que conecta San Antonio Oeste con Valcheta. El hecho movilizó a personal policial, de seguridad vial y de Salud, quienes acudieron de inmediato para asistir al conductor y ordenar el tránsito en la zona.

Según los primeros reportes, el vehículo de gran porte perdió el control en un sector de la ruta caracterizado por rectas extensas y condiciones de viento que suelen complicar la conducción. El camión terminó fuera de la calzada, sin provocar daños a terceros ni colisiones con otros vehículos.

El conductor circulaba desde Alto Valle con destino final la ciudad de Río Gallegos. Fue atendido en el lugar y no presentó lesiones de gravedad, aunque se dispuso su traslado preventivo al hospital de San Antonio Oeste para una revisión médica más completa. De acuerdo a su relato, se habría quedado dormido y eso provocó la perdida de control del vehículo.

Personal de la Policía de Río Negro y de Seguridad Vial trabajó en el lugar para garantizar la circulación y evitar nuevos incidentes. Se realizaron tareas de señalización y control del tránsito, dado que el camión permaneció detenido en la banquina hasta que se dispuso el retiro con maquinaria pesada.

La Ruta Provincial N°2 es uno de los corredores más transitados de la región, especialmente por transporte de cargas hacia los puertos de San Antonio Este y Oeste. La zona de la Salina del Gualicho suele presentar condiciones adversas por el viento y la visibilidad reducida, lo que incrementa el riesgo de despistes.

