Un camionero se durmió al volante y despistó en la Ruta 2, a la altura de la Salina del Gualicho

Un accidente vial se registró en la madrugada de este lunes en la Ruta Provincial N°2, cuando un camión despistó a la altura de la Salina del Gualicho, en el tramo que conecta San Antonio Oeste con Valcheta. El hecho movilizó a personal policial, de seguridad vial y de Salud, quienes acudieron de inmediato para asistir al conductor y ordenar el tránsito en la zona.

Según los primeros reportes, el vehículo de gran porte perdió el control en un sector de la ruta caracterizado por rectas extensas y condiciones de viento que suelen complicar la conducción. El camión terminó fuera de la calzada, sin provocar daños a terceros ni colisiones con otros vehículos.

El conductor circulaba desde Alto Valle con destino final la ciudad de Río Gallegos. Fue atendido en el lugar y no presentó lesiones de gravedad, aunque se dispuso su traslado preventivo al hospital de San Antonio Oeste para una revisión médica más completa. De acuerdo a su relato, se habría quedado dormido y eso provocó la perdida de control del vehículo.

Personal de la Policía de Río Negro y de Seguridad Vial trabajó en el lugar para garantizar la circulación y evitar nuevos incidentes. Se realizaron tareas de señalización y control del tránsito, dado que el camión permaneció detenido en la banquina hasta que se dispuso el retiro con maquinaria pesada.

La Ruta Provincial N°2 es uno de los corredores más transitados de la región, especialmente por transporte de cargas hacia los puertos de San Antonio Este y Oeste. La zona de la Salina del Gualicho suele presentar condiciones adversas por el viento y la visibilidad reducida, lo que incrementa el riesgo de despistes.