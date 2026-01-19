La quietud del barrio Valentina Sur, en la capital neuquina se quebró de manera brutal durante la madrugada de este lunes, en una casa ubicada cerca de la esquina de la calle Los Jilgueros, casi Catan Lil, Frente al desagüe del barrio Valentina Sur, una discusión familiar escaló hasta un desenlace irreversible.

Cerca de las 4:30 un hombre de 46 años fue gravemente herido con un cuchillo, en manos de su hijo de 15 años. Las lesiones, entre cinco y seis puñaladas en el tórax y a la altura del cuello, resultaron letales. Cuando el personal del SIEN llegó al lugar, ya no había nada por hacer.

La escena y las primeras intervenciones

Al domicilio arribaron efectivos de la Comisaría 44 y personal del Ministerio Público Fiscal, que encontraron al hombre sin vida dentro de la vivienda. El despliegue policial se mantuvo durante varias horas mientras se aseguraba la escena y se iniciaban las primeras diligencias.

El ataque se habría producido en el marco de una violenta discusión entre el hombre y su esposa, una situación que, según la investigación, no fue un episodio aislado.

El hijo en el centro de la investigación y la violencia de género

La principal hipótesis indica que el hijo de la pareja, un adolescente de 15 años intervino durante la agresión contra su madre y atacó a su padre con un arma blanca, en medio de un contexto marcado por la violencia.

El joven quedó bajo custodia. Por su edad es considerado no punible, aunque la causa avanza para esclarecer cada detalle de lo ocurrido dentro de la casa.

Autopsia y testimonios clave

El fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, quedó a cargo de la investigación y dispuso la realización de la autopsia para confirmar la mecánica y las causas de la muerte.

También ordenó entrevistar a la mujer, esposa del fallecido y madre del adolescente, y a otras personas que intervinieron o fueron testigos del episodio, con el objetivo de reconstruir la secuencia completa.

Una hipótesis grave y un final irreversible

La fiscalía investiga el caso bajo la teoría de un exceso en legítima defensa, en un contexto de violencia previa dentro del hogar. Se trata de una causa compleja, atravesada por la muerte, la violencia familiar y la participación de un menor.

El caso generó conmoción y profundo malestar en el barrio Valentina Sur. Una madrugada común terminó convertida en una escena de sangre, con una familia destruida y una investigación que recién empieza.