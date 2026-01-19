Una visita intentó ingresar cigarrillos de marihuana ocultos dentro de un paquete de galletitas a un detenido alojado en la Comisaría 24° de Cipolletti. Gracias a una requisa minuciosa, fue descubierto antes de lorgar su cometido.

El hecho ocurrió el viernes por la noche y derivó en el secuestro de la droga y la intervención de la Justicia Federal. El episodio se registró alrededor de las 20.30, cuando un hombre mayor de edad se presentó en la comisaría con alimentos para un preso.

Como ocurre en cada visita, el personal de guardia realizó la inspección preventiva de los productos. Fue allí cuando el cuartelero advirtió algo extraño: un paquete de galletitas presentaba signos de adulteración.

Al revisarlo en detalle, encontraron cinco cigarrillos armados de manera casera, con una sustancia vegetal en su interior, compatible con cannabis sativa.

A partir de ese hallazgo, y siguiendo los protocolos establecidos, se dio aviso inmediato a la Unidad Fiscal de Roca. Desde allí se solicitó el secuestro de los cigarrillos y la notificación del responsable por infracción a la Ley 23.737, por delitos vinculados a estupefacientes.

Destacan que el ingreso de droga a una dependencia policial representa un riesgo concreto, tanto para el detenido como para el personal y el funcionamiento interno de la comisaría. Por eso, la detección temprana evitó posibles conflictos, consumo dentro de las celdas o situaciones de mayor gravedad.