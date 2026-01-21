Este martes al mediodía una pareja de neuquinos que se trasladaba a bordo de un Peugeot 308 impactó de frente con un camión de YPF en la ruta provincial Nº20 de La Pampa, tradicionalmente conocida como "Ruta del desierto". Producto del fuerte choque y la deformación del vehículo menor, se tuvo que montar un gran operativo para poder sacar a los heridos que habían quedado atrapados dentro del habitáculo.

Fuentes policiales confirmaron que el siniestro vial ocurrió en el kilómetro 290 en un sector cercano a la localidad de La Reforma. El automóvil se dirigía desde Neuquén con destino a Luján, y por motivos que se investigan impactó de frente con el rodado mayor que circulaba en sentido contrario.

La mujer, que viajaba como acompañante, fue trasladada con varias lesiones hacia el hospital "Padre Buodo" de General Acha. En tanto, el conductor fue rescatado por personal del Cuartel 38 de Bomberos Voluntarios de 25 de mayo y también fue derivado a ese centro de salud.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional IV de La Pampa, además de policías de La Reforma. También participaron personal de salud de 25 de Mayo y La Reforma en la asistencia a los heridos. Hasta el momento se desconoce la situación del camionero.