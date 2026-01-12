El viaje estuvo marcado por la urgencia y el dolor. Una mujer llegó desde Santiago del Estero a Neuquén para buscar el cuerpo de su hermana, fallecida en un trágico episodio ocurrido en la ciudad de Centenario. Tras días de gestiones y acompañamiento solidario, este lunes la ambulancia que traslada los restos partió rumbo a su provincia natal. Ahora, la familia necesita volver de inmediato para despedirla.

La situación es crítica: el tiempo corre y los recursos no alcanzan. El pedido de ayuda apunta a poder llegar a Santiago del Estero antes de que arribe el cuerpo y completar los trámites finales.

El hecho que conmocionó a Centenario

El episodio ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en el sector de las calles Honduras y Jorge Luis Borges, en Centenario. Allí fue hallada sin vida una joven de 24 años, lo que generó conmoción entre vecinos y obligó a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

Personal de la Comisaría 52 tomó conocimiento de la situación y activó el protocolo correspondiente. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, que realizaron las pericias necesarias para esclarecer lo ocurrido. Tras las primeras evaluaciones, no se encontraron signos de criminalidad y se estableció que se trató de un suicidio.

Quién era la joven

La joven fue identificada como Erica Silva, oriunda de Vuelta de la Barranca, en la provincia de Santiago del Estero. Según la información recabada, hacía alrededor de tres meses que se había radicado en Centenario, donde alquilaba una vivienda en el mismo sector donde fue hallada.

Vecinos del barrio señalaron que atravesaba un cuadro de depresión, dato que fue incorporado a las actuaciones preliminares como parte del contexto del caso. Tras confirmar su identidad, la comisaría local se comunicó con dependencias policiales de Santiago del Estero para notificar a la familia y coordinar los pasos administrativos.

Un viaje de urgencia y muchos obstáculos

La noticia cayó como un golpe devastador en Santiago del Estero. La hermana de Erica viajó de inmediato a Neuquén junto a su bebé de 10 meses y un hermano mayor, gracias a la ayuda de personas solidarias y al acompañamiento de amigos de la joven fallecida, que les brindaron alojamiento.

“Hoy hace un rato salió la ambulancia hacia Santiago trasladando el cuerpo”, contó Milagros Silva en diálogo con AM550.

El relato refleja la angustia de una familia que, aun en pleno duelo, debe resolver cómo regresar.

La necesidad de llegar antes que la ambulancia

Milagros explicó que se encuentran intentando conseguir pasajes desde Neuquén para volver cuanto antes. El objetivo es estar en Santiago del Estero antes de que llegue el cuerpo, completar los trámites y darle sepultura.

“Quiero estar en el último momento con ella”, expresó, al remarcar el sacrificio que implicó todo el viaje.

Las opciones de traslado son limitadas y los costos elevados, por lo que cualquier ayuda resulta clave.

Un pedido que interpela a la solidaridad

La historia combina dolor, distancia y una urgencia que no admite demoras. Mientras la ambulancia avanza por la ruta hacia el norte, la familia espera poder reunir lo necesario para regresar y cerrar un proceso atravesado por la tristeza.

Desde las autoridades provinciales recordaron que en Neuquén se encuentra disponible la Línea de atención telefónica en Salud Mental y Consumos Problemáticos, que brinda contención ante situaciones de crisis. El servicio funciona a través del 299 535 8191.

La familia, en tanto, agradece cada gesto de acompañamiento y mantiene la esperanza de poder llegar a tiempo para despedir a Erica.

Cómo ayudar

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, utilizando el siguiente alias: