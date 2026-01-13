Dos pescadores hallaron un cuerpo en un camino vecinal de la localidad tucumana de Aguilares. El cadáver presentaba graves heridas y algo que desconcertó a los investigadores: tenía una de sus manos amputadas.

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán detalló que el hallazgo se produjo cerca de las 23 de este lunes, en una zona conocida como "Camino Viejo", ubicado entre plantaciones de soja y caña de azúcar.

La víctima fue identificada como Javier Ariel Sarmiento, de 50 años. Según las primeras informaciones, el cuerpo estaba boca abajo y presentaba tres heridas: dos en la parte posterior del cráneo y el cercenamiento de su mano derecha, la cual no fue hallada. Las primeras presunciones estiman que para eso se utilizó un elemento de gran filo. Fuentes del caso afirman que la principal hipótesis que se trabaja es la de un ataque por la espalda, no habría evidencia de una pelea previa.

Familiares de la víctima comentaron que él estaba en la casa de un hermano que reside en la zona. De ese lugar se retiró caminando cerca de las 19, con destino a su hogar, el cual comparte con otra hermana, pero nunca llegó.

Este martes continuaron los trabajos de rastrillaje de pericias en la escena, y se aguarda por los resultados de la autopsia que se realiza en la morgue de la capital provincial.