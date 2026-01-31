Delincuentes desvalijaron una casa en Centenario durante la madrugada de este viernes, en una vivienda ubicada sobre la avenida Traful. Los autores del hecho ingresaron al domicilio y sustrajeron diversos elementos de valor, además de llevarse el vehículo de la familia que se encontraba en el garaje.

Según detalló el damnificado, del interior de la vivienda robaron una notebook Asus Vivobook, dos televisores Smart TV y otros artículos del hogar. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en un Peugeot 208 de color gris, propiedad de los moradores.

El automóvil fue recuperado horas más tarde por la Policía. Efectivos motorizados localizaron el rodado cerca de las 9.40, abandonado en la intersección de las calles Bolivia y Costa Rica. El vehículo presentaba importantes daños y quedó retenido para la realización de peritajes antes de ser restituido a su dueño.

Por su parte, Lucía, propietaria de la vivienda, expresó su bronca a través de Centenario Digital y solicitó la colaboración de los vecinos. Pidió que cualquier información que pueda ser aportada a la Policía, o si los elementos robados son ofrecidos para la venta en grupos de ferias o plataformas similares, sea comunicada de inmediato a las autoridades