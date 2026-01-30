Una pareja fue detenida en Senillosa luego de que personal de Gendarmería Nacional comprobara que en su vehículo llevaban dosis de cocaína y marihuana además de un arma sin documentación.

En un control de rutina, efectivos del Escuadrón 68 "Comahue" detuvieron la marcha de un automóvil Fiat Palio en el que viajaban las dos personas. Luego del control de documentación, los gendarmes realizaron una inspección utilizando un escáner móvil. Allí detectaron que oculta en una mochila había una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros cargada con diez municiones, de la cual los ocupantes no tenían la documentación habilitante para su tenencia y traslado.

Luego de esto, la mujer manifestó de manera voluntaria que llevaba estupefacientes dentro de su cartera. Los efectivos constataron que se trataba de 32 envoltorios, de los cuales uno correspondía a marihuana y los restantes a cocaína, fraccionadas en dosis.

Luego de dar intervención a la Fiscalía de Narcocriminalidad, se dispuso el secuestro del arma de fuego, las municiones, la droga y el vehículo, además del labrado de las actuaciones correspondientes. La pareja quedó detenida en la Comisaría Nº11 de Senillosa a disposición de la justicia por las infracciones a las leyes 23.737 de Estupefacientes y 20.429 de Armas.