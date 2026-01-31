La Policía de la Provincia de Neuquén informó este sábado que logró dar con el paradero de Cyntia Alejandra Yanet Torres, de 29 años, por lo que la búsqueda fue desactivada minutos antes de las 13. La joven había sido denunciada como desaparecida horas antes.

Sin embargo, permanecen activas otras dos búsquedas: la de un hombre de 57 años en el norte neuquino y la de una niña de 12 años, por quien se activó una Alerta Nati.

Búsqueda activa en Chos Malal

La Policía busca a Roque Jara, de 57 años, argentino, de 1,65 metros de altura, tez trigueña, contextura delgada, ojos oscuros y cabello corto negro.

Fue visto por última vez en calle Ángel Peñaloza, en el barrio Parque de la Hoya, de la ciudad de Chos Malal, en el norte de la provincia de Neuquén.

Cualquier dato sobre su paradero puede brindarse al 2948-421169.

Alerta Nati por una niña de 12 años en Neuquén capital

En el segundo caso, la Policía activó una Alerta Nati para dar con Samira Mailén Matamala, una niña de 12 años que se encontraba alojada en el Hogar Malen, en el barrio Belgrano, en la ciudad de Neuquén. Allí fue vista por última vez.

Aunque no se cuenta con una fotografía para difundir, se informó que Samira es de tez blanca, contextura delgada, mide 1,55 metros, tiene ojos marrones y cabello oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón corto negro, top negro y Crocs negras. Ante cualquier dato, comunicarse al 299-4424063 o presentarse en la Comisaría Segunda.