Lo que comenzó como un video viral terminó con dos personas demoradas y una causa judicial en marcha. Los disparos al aire registrados durante la Nochebuena en la ciudad de Neuquén derivaron en una investigación que avanzó con allanamientos, secuestros y la identificación de los presuntos responsables.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre, pero fue detectado por la Dirección Delitos Neuquén, a través del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, que tomó intervención al advertir la circulación de las imágenes en redes sociales. De inmediato, se dio aviso a la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales.

Con la participación de la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, a cargo del fiscal Diego Azcárate, se formalizó la apertura de la causa y se inició un trabajo de investigación que incluyó análisis del video, tareas de campo y la localización de los domicilios vinculados al episodio.

Se secuestraron diversos elementos para la investigación .

El viernes 9 de enero, la Policía concretó un primer allanamiento en una vivienda de la calle Independencia, donde se logró identificar a uno de los investigados y se secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación tuvo continuidad este 16 de enero, cuando se realizó un segundo procedimiento en un domicilio de la calle Primeros Pobladores. Allí fue demorada la segunda persona involucrada, quien fue notificada formalmente de la causa judicial en su contra.

Durante ambos operativos, el personal policial procedió al secuestro de cartuchería de arma de fuego y prendas de vestir, que serán analizadas como parte de la prueba. Las dos personas demoradas quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.

El caso vuelve a encender la alarma sobre los disparos al aire en celebraciones, una práctica peligrosa que puede tener consecuencias trágicas y que, en esta oportunidad, dejó un saldo judicial concreto: dos personas identificadas, demoradas y bajo investigación penal.