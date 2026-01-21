Luego de una serie allanamientos realizados por la policía de Río Negro en distintos puntos urbanos y rurales de la localidad de Lamarque, hubo resultados positivos. Los mismos fueron dispuestos por el Ministerio Público Fiscal de Choele Choel en el marco de la investigación de una causa judicial por presunta tenencia y/o portación de armas de fuego.

La intervención fue a partir de la investigación de una situación denunciada por un grupo de personas identificados como trabajadores rurales de las chacras allanadas. Estos dijeron haber sido amedrentados por las amenazas verbales recibidas y luego con disparos de arma de fuego forzando a que se retiren del lugar cuando realizaban un reclamo laboral.

Uno de los allanamientos realizados en la zona rural finalizó con el secuestro de celulares, equipos HT de comunicación, televisor, bicicleta, dos máquinas de coser y otros elementos.

En el lugar también se hallaron cuatro charitos, constituyendo una infracción a la Ley de Faunas, ya que el ñandú está considerado especie protegida. Además había una treintena de ovinos de raza, dado que no había documentación que avalara la legitimidad de la propiedad.

Además se detectaron diez plantas de cannabis, por lo que también se dio inicio a una causa por aplicación de la ley de estupefaciente de la Justicia Federal.

En otra propiedad rural se procedió a la identificación de varias personas que allí se encontraban y se secuestró de un arma de fuego larga del calibre 16 y cartuchos del mismo calibre, uno de ellos ya percutado. También se secuestraron celulares para ser peritados.

Mientras tanto otro allanamiento simultáneo se hacía en una vivienda de la calle San Martín en Lamarque. En ese lugar hubo secuestros de elementos como un revólver del calibre 32, varios cartuchos aptos para ser usados en dicha arma de fuego, otra arma de fuego corta del calibre 22 (también cartuchos de esa arma) y un aire comprimido con balines de acero.