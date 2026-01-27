La búsqueda del adulto mayor de Cipolletti que era intensamente buscado por su familia terminó con un desenlace positivo. Personal de la Brigada de Investigaciones logró ubicarlo mientras caminaba por calle Mengelle.

El operativo se había iniciado tras la denuncia por su ausencia y debido a que padece Alzheimer, una condición de salud que demandaba especial atención, lo que había generado una fuerte preocupación en su entorno cercano.

Desde el momento de la activación del alerta, distintas unidades policiales trabajaron en el rastrillaje y en la verificación de datos aportados por vecinos y vecinas.

Hallazgo y resguardo

Los efectivos que participaron del procedimiento confirmaron que el hombre fue asistido tras ser localizado y que se dio aviso inmediato a su familia.

Búsqueda que movilizó a la comunidad

El caso había generado gran repercusión en Cipolletti y alrededores, donde familiares y allegados compartieron la búsqueda con la esperanza de obtener información que ayudara a encontrarlo.

Finalmente, el trabajo coordinado entre la Policía y la comunidad permitió cerrar el operativo de manera favorable.