Una vecina de Centenario vivió momentos de terror cuando salía de su trabajo el martes por la mañana. Según indicó, eran alrededor de las 11 cuando comenzó a caminar por la ex Ruta 234, entre las calles 5 y 6 de la localidad.

La mujer se dirigía hacia el Acceso de Nevares, donde espera el colectivo para regresar a su casa. Fue en una parte de ese recorrido donde apareció un hombre desnudo, escondido entre los yuyos, quien saltó y la sorprendió.

Totalmente sorprendida y asustada apuró el paso hasta llegar a una zona donde pudo ser auxiliada por trabajadores municipales, quienes alertaron a la policía y salieron a ver si encontraban al sujeto. Sin embargo no lo ubicaron y por el momento no se sabe quién es.

La vecina relató lo vivido, indicando que seguía con miedo y que esto podría haberle pasado a cualquier otra persona que recorra la zona para caminar o hacer deporte.

La situación generó enorme preocupación ya que no se sabe qué intenciones tenía la persona o en qué estado se encontraba.

Desde el portal destacan que las familias que residen en zona de chacras ya han alertado al Consorcio de Riego y al municipio de Centenario por la cantidad de yuyos cerca al canal de riego, lo cual genera que se escondan personas para robar o atacar.