Miércoles 21 de Enero, Neuquén, Argentina
Aún no fue identificado

Enorme susto: un sujeto desnudo salió de los yuyos y sorprendió a una vecina en Centenario

El hombre no cometió ningún acto contra la mujer, ya que logró escaparse. Hasta ahora no fue detenido ni identificado.

Por Redacción

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 17:06
Una vecina de Centenario vivió momentos de terror cuando salía de su trabajo el martes por la mañana. Según indicó, eran alrededor de las 11 cuando comenzó a caminar por la ex Ruta 234, entre las calles 5 y 6 de la localidad.

La mujer se dirigía hacia el Acceso de Nevares, donde espera el colectivo para regresar a su casa. Fue en una parte de ese recorrido donde apareció un hombre desnudo, escondido entre los yuyos, quien saltó y la sorprendió.

Totalmente sorprendida y asustada apuró el paso hasta llegar a una zona donde pudo ser auxiliada por trabajadores municipales, quienes alertaron a la policía y salieron a ver si encontraban al sujeto. Sin embargo no lo ubicaron y por el momento no se sabe quién es.

La vecina relató lo vivido, indicando que seguía con miedo y que esto podría haberle pasado a cualquier otra persona que recorra la zona para caminar o hacer deporte.

La situación generó enorme preocupación ya que no se sabe qué intenciones tenía la persona o en qué estado se encontraba.

Desde el portal destacan que las familias que residen en zona de chacras ya han alertado al Consorcio de Riego y al municipio de Centenario por la cantidad de yuyos cerca al canal de riego, lo cual genera que se escondan personas para robar o atacar.

