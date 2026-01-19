Con el respaldo de Provincia, Centenario avanza en la ampliación de su red de gas natural

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai habló en el programa Verano de Primera que se emite por AM550 y se refirió al plan que está llevando adelante el Ejecutivo municipal para que más familias tengan acceso a la red de gas natural.



“Estamos muy contentos y dentro de un plan que se llama Gas en tu Hogar que va a terminar beneficiando a 3.500 familias, lo hacemos en diferentes etapas. Ya hemos podido inaugurar tres de ellas, y a partir de eso vamos firmando un contrato con la siguiente. La idea es que este gran operativo que tenemos pueda avanzar ya que es algo muy importante. Estamos trabajando también con Camuzzi para poder ampliar ese espectro y poder llegar a 6.000 familias más”, expresó en primer lugar el intendente.



“El plan se lleva a cabo en la zona de la Segunda Meseta, barrios Bella Vista y 8 de Agosto. Calculamos que para febrero vamos a inaugurar una buena etapa que beneficiará a 800 familias más. Es un trabajo en conjunto con la Provincia, cuando asumimos tuvimos una reunión con el Gobernador (Rolando Figueroa) y coincidimos en que debían hacerse obras de servicios porque estaban frenadas”, agregó Cimolai.



Además manifestó: “Tenemos obras en lo que tiene que ver con el sistema de cloacas. El Troncal General de la Zona Sur va a abastecer por ejemplo a más de 12.000 familias y proyectamos tenerlo inaugurado en abril de este año. Estamos en un proceso licitatorio en el barrio Primeros Pobladores, y también redes internas. Venimos con un plan muy importante de agua que nos permite tener un verano mucho más tranquilo, plantas potabilizadoras por ejemplo. Ampliamos la capacidad de funcionamiento y eso nos ayuda a que el sistema de agua se vaya corrigiendo”.



Y concluyó: “La Planta de Tratamiento está muy bien, se hicieron obras de remodelación y ampliación. Estimamos que tenemos más de 60.000 habitantes en la localidad, se está viendo un crecimiento abrupto que se siente también por la gente que viene a trabajar en temporada”.