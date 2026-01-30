La muerte del artista plástico y economista, Fernando Fazzolari, de 76 años, sumó en las últimas horas elementos que profundizan el misterio y encendieron las alarmas de los investigadores, luego de que se confirmara que el cuerpo fue hallado maniatado dentro de su departamento del barrio porteño de Montserrat.

El caso generó un fuerte impacto en el ambiente artístico argentino, pero con el avance de las primeras pericias la investigación dio un giro y tomó fuerza la hipótesis de un posible homicidio. Según fuentes policiales, no había signos de violencia en los accesos al departamento ubicado sobre la avenida de Mayo al 1100: las puertas no estaban forzadas, las ventanas intactas y no se registraron faltantes de objetos de valor.

Otro dato clave es que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que lleva a estimar que Fazzolari llevaba entre 48 y 72 horas fallecido al momento de ser encontrado. Hasta ahora, el examen preliminar no logró determinar la causa exacta de la muerte, por lo que ninguna hipótesis fue descartada.

Los investigadores analizan si se trató de una muerte natural o de un hecho violento ocurrido sin robo, y también si la víctima conocía a la persona que ingresó al departamento, ya que todo indica que habría abierto la puerta por sus propios medios.

La causa es encabezada por el fiscal Pablo Turano, quien trabaja en la reconstrucción de las últimas horas del artista. Para eso, se revisan cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, con el objetivo de identificar quiénes entraron y salieron del edificio en los días previos al hallazgo.

En el expediente intervienen la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, efectivos de la Comisaría Vecinal 1B y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, mientras el caso sigue abierto y rodeado de interrogantes.