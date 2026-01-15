Un hombre de Fernández Oro fue expulsado de su vivienda tras un brutal episodio de violencia de género que dejó a su pareja golpeada, con el celular destrozado y el auto roto. La Justicia de Paz intervino de inmediato y ordenó medidas de protección urgentes para la mujer, que ya había denunciado al agresor en el pasado.

La historia no es nueva. Hace un año, la víctima había acudido a la Justicia por los maltratos sufridos y se había dispuesto la exclusión del hombre del hogar. Sin embargo, la reconciliación llegó apenas cuatro meses después, cuando decidieron volver a convivir. Esa decisión, que parecía un intento de recomponer la relación, terminó siendo el inicio de un nuevo calvario.

Porque lo que ocurrió el apsado martes fue un verdadero estallido de violencia. Según relató la mujer en la Comisaría 26° de Fernández Oro, el violento tuvo un ataque de celos descontrolado: la golpeó con puños en la cabeza, descargando toda su furia contra ella. No se detuvo allí. En un acto de ensañamiento, destrozó su teléfono celular y luego arremetió contra el auto de ella, rompiendo vidrios y dañando la puerta del conductor.

Además, lo más grave es la repetición del patrón. La víctima había confiado en que el tiempo y la convivencia podían cambiar la conducta del agresor, pero la realidad mostró lo contrario. El ataque no solo dejó marcas físicas y materiales, sino también un fuerte impacto emocional, que la obligó a pedir ayuda urgente para proteger su vida.

En consecuencia, la Justicia de Paz actuó con rapidez y ordenó la exclusión inmediata del hombre de la vivienda, junto con medidas de protección para garantizar la seguridad de la mujer. La intervención judicial busca frenar un ciclo de violencia que ya había tenido antecedentes y que, de no haberse detenido, podría haber escalado aún más.

Finalmente, este caso expone crudamente la gravedad de la violencia de género: una mujer que intenta recomponer su vida, un agresor reincidente que vuelve a atacar, y un sistema judicial que debe intervenir una y otra vez para evitar que la violencia termine en una tragedia. La denuncia y el relato estremecedor de los hechos vuelven a poner en evidencia la urgencia de reforzar las políticas de prevención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.