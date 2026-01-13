Río Negro dio un paso que no pasa desapercibido en la pelea contra el narcotráfico. En un escenario donde el delito se vuelve cada vez más sofisticado, la provincia fue seleccionada para integrar un programa internacional de capacitación impulsado por la Embajada de Estados Unidos, una distinción reservada para pocas jurisdicciones del país y que se extenderá durante todo el año 2026.

La decisión coloca a la Policía rionegrina en un lugar estratégico. No se trata de charlas aisladas ni de cursos básicos, sino de diplomaturas y seminarios con certificación internacional, pensados para reforzar las capacidades operativas y de investigación frente a un delito que no reconoce fronteras ni límites geográficos.

En esta primera etapa, los beneficiarios serán policías que trabajan a diario en el abordaje del narcotráfico. Muchos de ellos tienen más de diez años de experiencia en la calle, en procedimientos complejos y en laboratorios criminalísticos. Son efectivos que conocen el territorio, los movimientos y las nuevas modalidades del delito, y que ahora accederán a formación de primer nivel.

El programa incluye tres diplomaturas y dos seminarios internacionales. Durante el primer trimestre de 2026 ya están confirmadas dos diplomaturas virtuales, con 40 cupos exclusivos para personal del área de Toxicomanía de Río Negro. Se trata de policías de entre 30 y 50 años que cumplen funciones en ciudades clave como General Roca, Cipolletti, Viedma y Bariloche, donde el combate al narcotráfico es una tarea diaria.

Pero la capacitación no se quedará solo en lo virtual. A lo largo del año se prevén instancias presenciales, orientadas a profundizar técnicas de investigación, análisis criminal y manejo de evidencia. Incluso, se evalúa la participación de la Provincia en reuniones de trabajo en Miami durante el primer semestre de 2026, un espacio reservado únicamente para fuerzas seleccionadas.

La capacitación incluye diplomaturas y seminarios con certificación internacional para personal policial especializado.

Detrás de esta planificación hay una estrategia clara del Ministerio de Seguridad y Justicia, que apuesta a profesionalizar a la fuerza policial y dotarla de herramientas modernas para enfrentar un delito cada vez más complejo. La formación internacional no solo eleva el nivel técnico, sino que impacta directamente en la calidad de las investigaciones y en la toma de decisiones en el territorio.

El impacto también es humano. Cada capacitación implica horas de estudio después de turnos largos, esfuerzo personal y compromiso. Son policías que viven en los mismos barrios que protegen, que conocen a las familias y que ahora tendrán acceso a conocimientos que hasta hace poco parecían lejanos o inalcanzables. La elección de Río Negro por parte de la Embajada de Estados Unidos es un reconocimiento al trabajo que se viene realizando y una señal de confianza, pero también una responsabilidad.