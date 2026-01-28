El hallazgo de restos humanos en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia sumó en las últimas horas una pista clave que podría permitir avanzar en la identificación de la víctima. Durante las pericias realizadas sobre las extremidades encontradas, los especialistas lograron detectar una huella dactilar, un dato central para la investigación.

La huella fue hallada tras un minucioso análisis de las manos descubiertas en el barrio 13 de Diciembre, donde se produjo el hallazgo inicial. Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, el registro podría ser comparado con bases de datos oficiales para intentar establecer la identidad de la persona.

Además de las manos, los investigadores encontraron un cráneo y un pie, que fueron trasladados a la localidad de Puerto Deseo para la realización de estudios forenses complementarios. Allí se llevarán adelante análisis más profundos que permitirán determinar características clave como edad, sexo y posibles causas de muerte.

La causa permanece bajo estricta investigación judicial, mientras se aguardan los resultados de los peritajes. El fiscal interviniente intenta reconstruir el contexto del hallazgo y no descarta ninguna hipótesis, entre ellas la posibilidad de un crimen o un caso de desaparición.

Por el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente y las autoridades mantienen hermetismo en torno al avance de la investigación, a la espera de que los estudios científicos aporten definiciones concretas.