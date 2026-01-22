Un incendio de gran magnitud se desató este miércoles por la tarde en un edificio del barrio porteño de Montserrat y obligó a evacuar a unas 70 personas, en medio de una situación de alta tensión por la gran cantidad de humo que se expandió por la zona. El fuego se originó en la terraza de un inmueble tipo PH y fue controlado luego de un intenso operativo de emergencia.

El hecho ocurrió poco después de las 18, en una construcción de dos plantas ubicada en la esquina de Chile y Virrey Cevallos. Según informaron las autoridades, las llamas comenzaron en una estructura de madera situada en la terraza, lo que generó una rápida propagación del fuego y una densa nube de humo que cubrió toda la cuadra.

Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y efectivos policiales trabajaron de manera coordinada para evacuar a los residentes y evitar que el incendio se extendiera a edificios linderos. En total, ocho ambulancias fueron desplegadas en el lugar para asistir a las personas que salían del inmueble, muchas de ellas en estado de nerviosismo por la situación.

Afortunadamente, no se registraron heridos entre los vecinos, aunque un policía debió ser trasladado por inhalación de humo durante el operativo. Las autoridades indicaron que el fuego ya fue completamente extinguido, aunque los bomberos continúan realizando tareas de enfriamiento, ventilación y peritajes para determinar el origen del siniestro.

Vecinos del edificio relataron momentos de angustia y confusión. Algunos aseguraron que no había personas dentro del departamento afectado al momento del incendio, mientras que otros señalaron que el humo impedía ver con claridad desde la calle y complicó los primeros minutos de intervención.

Desde los equipos de emergencia confirmaron que las viviendas cercanas no resultaron dañadas y que, una vez que se completen las tareas de seguridad y ventilación, los residentes podrán regresar a sus hogares. En tanto, la principal hipótesis apunta a un posible desperfecto eléctrico, aunque la causa será confirmada una vez finalizadas las pericias.