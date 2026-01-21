Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, con apoyo de efectivos de la Comisaría 52°, llevó adelante un operativo policial de relevancia en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén.

Tras tareas previas de campo e investigación, se concretaron tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de los barrios Eluney, Toma El Tanque y Saihueque, como parte de una causa judicial en desarrollo.

Trabajo articulado entre fuerzas

El procedimiento contó además con la colaboración de la División Metropolitana y del Consejo de Seguridad de Centenario, lo que permitió un despliegue coordinado y eficaz sobre los objetivos investigados.

Durante las diligencias también intervino personal del área de Antinarcóticos, que realizó actuaciones específicas vinculadas al secuestro de sustancias prohibidas.

Personas demoradas y elementos secuestrados

Como resultado del operativo, cuatro personas mayores de edad fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia, sindicadas como presuntos autores de los hechos que originaron la investigación.

Además, se procedió al secuestro de armas de fuego, municiones de distintos calibres y un vehículo, todos considerados elementos de interés para la causa judicial.

En el marco de la intervención de Antinarcóticos, se incautaron envoltorios con clorhidrato de cocaína, junto con herramientas y otros elementos presuntamente de origen ilícito, en carácter pre-judicial.

Intervención judicial en curso

Finalizados los procedimientos, tanto las personas demoradas como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades penales.