Desde el 12 de enero el valor del boleto plano del servicio urbano en San Martín de los Andes pasó a valer $2.500, una cifra que posiciona a la ciudad cordillerana entre las localidades donde es más caro viajar en colectivo. La actualización se estableció en el decreto 3332/25 firmado el 29 de diciembre de 2025. En el ranking nacional, Pinamar con $2.625 se ubica en lo más alto, y Centenario ($1.997) junto con San Carlos de Bariloche (1.895) aparecen entre las primeras cinco.

Además se registraron subas en el resto de las tarifas. El servicio concesionado por la empresa Expreso Colonia S.A. estableció un costo de $3.750 para el boleto combinado, mientras que para jubilados y pensionados quedó en $1.125. Estudiantes secundarios deberán pagar $1.875 los fines de semana, feriados y en el período de vacaciones.

Con estos precios, San Martín de los Andes supera las tarifas de varias de las ciudades más importantes de Argentina. El menor nivel de subsidios, sumados a los costos operativos asociados a las características geográficas, climáticas y de distancias influyen de manera directa en el precio final que pagan los usuarios.

El malestar por el nuevo aumento se sustenta en el impacto que tiene sobre el bolsillo de los trabajadores, estudiantes y adultos mayores, quienes dependen diariamente del servicio. Además, al ser una ciudad turística estas subas elevan el promedio de los gastos que deben realizar aquellos turistas que la visitan. Esto también influye a la hora de decidirse por el destino o por alguno más económico de la cordillera patagónica.