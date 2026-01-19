Un insólito episodio de inseguridad se registró en una vivienda de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, donde un delincuente ingresó en dos oportunidades durante la misma madrugada. El hecho quedó grabado por el sistema de monitoreo domiciliario, cuyas imágenes ya circulan entre vecinos y autoridades.

Primer ingreso: robo de una bicicleta

Según se observa en las grabaciones, el primer ingreso ocurrió de madrugada, cuando el sospechoso logró vulnerar el perímetro de la propiedad y sustraer una bicicleta que se encontraba dentro del domicilio. El hecho se produjo sin que los moradores advirtieran la situación en ese momento.

Segundo ingreso: el robo del perro guardián

Horas más tarde, el mismo individuo regresó a la vivienda con un objetivo diferente. En esta segunda incursión, el delincuente se llevó al perro de la familia, un pitbull que cumplía tareas de guardián del hogar.

La participación de un menor de edad

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que, según las imágenes de las cámaras de seguridad, el robo del animal no fue cometido en soledad. En la segunda secuencia se detecta la participación activa de un menor de edad, quien habría colaborado en la sustracción de la mascota.