La empresa de colectivos interurbanos KoKo anunció este pasado viernes que durante todo enero de 2026 estará suspendido sus servicios "expreso", los cuales llegan más rápido a destino sin paradas en el medio.

La decisión fue sorpresiva para los usuarios, quienes eligen esta opción por ser más rápida y conectar las principales ciudades del Alto Valle como Regina, Roca y Neuquén, sin paradas ni demoras en el trayecto.

Aclararon que a pesar de la suspensión temporal de este servicio, la conectividad seguirá garantizada con las demás modalidades, que son comúnes.

Todos los servicios seguirán funcionando así durante enero:

Servicio Común: Funcionará con sus recorridos y frecuencias habituales. Esta será la única vía para realizar el tramo completo entre Regina y Neuquén (y viceversa), deteniéndose en todas las localidades intermedias.

Servicio por Ruta 22: Se mantiene normal, cubriendo exclusivamente el trayecto entre Roca y Neuquén .

Servicio por calle Alem: Esta conexión rápida entre Roca y Cipolletti también continuará operando sin modificaciones durante el verano.

Dado que la medida rige desde este 2 de enero, se recomienda a los pasajeros acercarse a las ventanillas de las terminales para confirmar los horarios de salida precisos del servicio Común.