Lo que parecía ser una compra habitual en una carnicería del barrio Ceferino, en la provincia de Salta, desencadenó una investigación judicial tras la denuncia de una vecina que descubrió restos de carne de origen irregular en unos embutidos. Según la denunciante, en una morcilla comprada el 28 de diciembre de 2025 se habrían encontrado partes que no correspondían a animales de consumo común, sino a un felino.

La denuncia llevó a la vecina a consultar con un veterinario particular y un especialista del Hospital de Mascotas Municipal, quienes confirmaron que los restos encontrados en el producto eran de un felino. Esta confirmación hizo que la situación dejara de ser una simple irregularidad comercial y fuera tomada en serio por la justicia, que comenzó a investigar el posible uso de carne no apta para consumo humano en la elaboración de los embutidos.

A raíz de la gravedad de la denuncia, la Fiscalía Penal 5, a cargo del fiscal Federico Jovanovics, imputó provisionalmente a la propietaria de la carnicería, una mujer de 52 años, por el delito de suministro y almacenamiento de productos peligrosos para la salud. El 9 de enero, se realizó un allanamiento en el local ubicado en la calle Rodrigo Pereyra al 1800, donde se hallaron embutidos y carne en mal estado, sin refrigeración adecuada y con claras fallas en las condiciones sanitarias.

Durante el operativo, en el que también participó personal de Bromatología de la Municipalidad de Salta, se incautaron productos como chorizos, queso de cerdo, morcilla y partes de carne, los cuales serán analizados para determinar su composición y posibles riesgos sanitarios. Además, se labraron actas de infracción por la falta de habilitación comercial y violaciones a la normativa alimentaria. La Fiscalía continúa con la investigación, mientras se esperan los resultados de los análisis para avanzar en la causa.