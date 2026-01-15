Una mujer de unos 50 años generó graves disturbios este miércoles al apedrear la Comisaría 52 de Centenario. Los comportamientos violentos de la agresora habían comenzado horas antes en su domicilio.

Tras arrojar piedras al edificio policial, la vecina fue demorada por los uniformados, quienes solicitaron la presencia de una ambulancia. Para resguardar tu integridad física, primero fue trasladada al Hospital Natalio Burd, donde continuó alterada, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, y provocó destrozos en las instalaciones.

La situación en el hospital se desbordó, lo que llevó a reforzar la seguridad con tres patrulleros apostados en los accesos. Según testigos, vecinos que se encontraban cerca de la guardia alrededor de las 20:30 expresaron su preocupación, aunque desconocían la identidad de la persona que causaba los disturbios.