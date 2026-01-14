Un hombre de aproximadamente 40 años falleció este martes por la tarde en el lago Nahuel Huapi, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Bustillo, en Bariloche. El episodio ocurrió cerca de las 18 horas, cuando la víctima se encontraba nadando y habría intentado llegar hasta un velero cercano, aunque no pudo lograrlo debido a las bajas temperaturas del agua.

La víctima fue identificada como Sergio Andrés Roldán, con domicilio en el barrio Pájaro Azul, en Bariloche. Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación. Las autoridades judiciales confirmaron que este miércoles el cuerpo será sometido a una autopsia, con el objetivo de establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar qué fue lo que ocurrió durante el episodio.

El hombre no consiguió salir por sus propios medios y fue auxiliado por personas que circulaban en kayak, quienes lo trasladaron hasta la costa. Una vez en tierra, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no fue posible salvarle la vida.

Tras la alerta, acudieron al lugar efectivos de la Prefectura Naval Argentina, personal policial y bomberos voluntarios del cuartel Ruca Cura, que intervinieron en el procedimiento y en las actuaciones. Los equipos de emergencia sumaron equipamiento específico para intentar estabilizarlo, aunque el cuadro resultó irreversible. El deceso fue confirmado poco después por médicos del hospital zonal que también asistieron al lugar.

Las autoridades trabajan ahora para determinar las causas del fallecimiento y se aguardan mayores precisiones durante este miércoles.