Un hombre de 37 años, oriundo de Neuquén, desató el pánico en la Ruta Nacional 151 al manejar completamente borracho y protagonizar una fuga que mantuvo de película. El test de alcoholemia marcó 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que lo convirtió en un verdadero peligro al volante. La persecución terminó dentro del casco urbano de Cinco Saltos, donde finalmente fue reducido.

Todo comenzó cuando el Peugeot 208 rojo zigzagueaba a gran velocidad sobre la ruta, obligando a un patrullero a esquivar para no ser embestido. La escena fue digna de una película de acción: el conductor ignoró las señales de alto y aceleró, desatando una persecución que atravesó varias calles y que pudo haber terminado en tragedia.

A medida que avanzaba la persecución, el riesgo se multiplicaba. Finalmente fue bloqueado en Antonio Radonich al 900. El hombre apenas podía sostenerse en pie y emanaba un fuerte olor a alcohol, lo que confirmaba lo que todos sospechaban: estaba absolutamente fuera de sí. El resultado del test fue contundente y dejó en evidencia el nivel de irresponsabilidad con el que circulaba.

El vehículo quedó secuestrado y se iniciaron actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad, además del expediente por alcoholemia.