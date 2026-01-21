Una escena de extrema tensión se vivió este miércoles por la mañana en Plottier, cuando un colectivo que circulaba por una de las avenidas principales de la ciudad comenzó a incendiarse y obligó a evacuar de urgencia a todos los pasajeros.

El episodio ocurrió en el barrio San Martín y generó alarma entre quienes transitaban por la zona y los comercios cercanos.

La falla que encendió las alertas

El hecho se registró cuando la unidad del ramal 50 B, servicio 3, llegó a la intersección de las avenidas San Martín y Don Bosco, en inmediaciones de una sucursal de La Anónima.

Según se informó, el sistema de alerta del colectivo marcó una falla eléctrica. Ante esa señal, el conductor detuvo inmediatamente la marcha y ordenó el descenso de todos los pasajeros.

Minutos después, el fuego

Poco después de la evacuación, el colectivo comenzó a incendiarse. Las llamas avanzaron rápidamente y provocaron pérdidas materiales totales en la unidad, que era nueva.

La situación generó temor y preocupación en el lugar, en una franja horaria con alto movimiento vehicular y peatonal.

Evacuación clave y sin heridos

Gracias al rápido accionar del chofer, no se registraron personas lesionadas. Todos los pasajeros lograron descender a tiempo, antes de que el fuego tomara mayor intensidad.

Ese accionar permitió evitar consecuencias mucho más graves en un contexto claramente riesgoso.

Bomberos y operativo de emergencia

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Plottier, que lograron controlar y extinguir las llamas tras un intenso operativo.

El fuego también alcanzó cables preensamblados del tendido eléctrico, afectando líneas de media tensión.

Impacto en el servicio eléctrico

Como consecuencia del incendio, se registraron daños en la red eléctrica de la zona. Personal de la Cooperativa de Luz de Plottier quedó a cargo de las tareas para restablecer el servicio afectado. Informaron que están trabajando para resolver los inconvenientes en el servicio en algunas zonas de la ciudad.

El episodio dejó una fuerte sensación de alarma y enojo por lo ocurrido, en un punto clave de la ciudad y con un desenlace que pudo haber sido mucho más grave.