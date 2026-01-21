Luego de que el Ministerio de Salud de Río Negro, a través de su red de vigilancia epidemiológica, confirme que detectaron el primer caso de Influenza A (H3N2) subclado K en la provincia, se indicó que hay otros tres casos que se dieron entre diciembre y enero.

Sobre el primer caso confirmado, indicaron que era paciente que reside en San Carlos de Bariloche. La mujer habría transitado la enfermedad durante diciembre de 2025 de forma ambulatoria, sin necesidad de internarse y evolucionando favorablemente sin mayores inconvenientes.

Los demás afectados, también de Bariloche, aparecieron con cuadros compatibles de gripe y cuando se tomaron las muestras confirmaron que era la variante que ya está en el país. Aclararon que los pacientes evolucionaron satisfactoriamente y pasaron el período que dura una gripe normal, entre 5 a 10 días.

El panorama a nivel nacional

Las autoridades sanitarias recordaron que la circulación de este subclado ya ha sido reportada en diversas provincias del país, lo que motivó a los hospitales públicos rionegrinos a mantener una vigilancia activa y constante.

Los casos vinculados al subclado K se detectaron en distintas provincias, incluyendo Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Detallaron que de los 28 casos de esta variante K en Argentina, 15 fueron pacientes ambulatorios y 13 requirieron internación, concentrándose la mayoría de los diagnósticos en mayores de 60 años y menores de 10 años.

La voz oficial

La Coordinadora Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Liliana Fonseca, indicó que para disminuir la transmisión de infecciones respiratorias agudas se debe mantener completos los esquemas de vacunación.

Además reiteran sostener los hábitos de higiene diarios, como el lavado de manos, cubrirse con el codo para toser y ventilar constantemente los ambientes.

En cuanto al manejo de síntomas, la funcionaria destacó: "Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con terceros y restringir sus interacciones hasta presentar mejoría y haber pasado al menos 24 horas sin fiebre".

Recomendaciones si viajas a zonas o provincias con influenza o si volves desde allí: