El Ministerio Público Fiscal de Río Negro acusó a un hombre por el delito de robo agravado, por la participación de un menor, al llevarse varios cortes de carne de un comercio, siendo responsable como autor.

Según relató el fiscal de feria en la audiencia realizada este martes, el hecho ocurrió esta madrugada alrededor de las 6:15 en un local ubicado sobre calle Antártida Argentina al 2200, en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste.

En ese lugar, el hombre mayor de edad en compañía de su hijo de 14 años, violentó la puerta de ingreso y se apoderó de un cordero, dos cuartos vacunos, dos hormas de queso y atados de cigarrillos varios.

Posteriormente fue detenido por personal policial a escasos metros del lugar cuando llevaba los elementos mencionados en su poder.

En la audiencia, el defensor oficial no se opuso a los hechos relatados ni a la calificación legal.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además dispuso la libertad del imputado bajo la aplicación de las medidas cautelares como la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros al lugar del hecho y de todo tipo de contacto con la víctima.