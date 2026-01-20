Un vecino del barrio porteño de Villa Crespo resultó herido de bala cuando un cabo de la Policía Federal Argentina se bajó de un auto y comenzó a disparar sin motivo alguno.

El hecho, según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, ocurrió este martes a la madrugada en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, en el citado barrio donde asistió personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad tras ser alertado acerca de disparos de arma de fuego.

Al llegar al lugar, hallaron a un hombre que había descendido de su vehículo y que disparaba con un arma, hiriendo en una pierna a un transeúnte, por lo que fue reducido y detenido.

En tanto, el hombre herido fue trasladado por el SAME al hospital Durand, sin riesgo de vida.

En el lugar se secuestró una pistola 9 milímetros perteneciente al efectivo y se trata de investigar si consumió alcohol o estupefacientes por su estado de alteración.