Durante el mediodía del martes, personal de la División Investigaciones llevó adelante un procedimiento durante el mediodía que permitió la demora de una mujer, y el secuestro de diversos bienes presuntamente sustraídos, en el marco de una causa por robo ocurrida horas antes en Plaza Huincul.

El operativo se concretó alrededor de las 12:40, cuando efectivos que realizaban tareas investigativas en la jurisdicción se concentraron en un sector del barrio Centenario, en relación con un hecho delictivo registrado durante la madrugada.

En ese contexto, el personal vio como una mujer se desprendía de varios electrodomésticos y otros objetos cuyas características coincidían con elementos denunciados como robados.

Ante esta situación, se procedió a la demora de la misma y al secuestro de los bienes, quedando todo a disposición de la Fiscalía de Cutral Co y de la Comisaría 6° para las actuaciones correspondientes.

Entre los elementos recuperados se encuentran un televisor de 55 pulgadas, un aire acondicionado portátil, una mesa ratonera, un horno esterilizador, un ventilador de pie, una computadora de escritorio con sus accesorios, bebidas, copas, cajas con alhajas de distintos materiales, perfumes, prendas de vestir, cámaras fotográficas antiguas y un acolchado de dos plazas.

Desde la fuerza se informó que los bienes secuestrados permanecerán bajo resguardo policial para su posterior restitución a su propietario, conforme lo dispongan las autoridades judiciales intervinientes.