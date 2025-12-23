La comunidad del videojuego está de luto tras la muerte de Vince Zampella, una de las figuras más destacadas en el desarrollo de shooters modernos como Call of Duty, Battlefield y Apex Legends. El creador de estas franquicias falleció a los 55 años luego de un grave accidente automovilístico ocurrido en California.

El siniestro tuvo lugar el domingo 21 de diciembre alrededor de las 12:45 del mediodía, en la autopista Angeles Crest, situada en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. Según informó la Patrulla de Caminos de California, el Ferrari SF90 rojo que conducía Zampella perdió el control, salió de la calzada, chocó contra el guardarraíl y se incendió tras el impacto.

Vince Zampella, creador de Call of Duty, murió en Los Ángeles

Dudas y teorías alrededor del video del accidente

Aunque la muerte de Vince Zampella fue confirmada, el video que circula en redes sociales sigue generando interrogantes y alimenta distintas teorías. Usuarios ponen en duda la autenticidad de las imágenes y plantean la posibilidad de que el material haya sido generado o alterado con Inteligencia Artificial.

Las principales preguntas que se repiten en redes son concretas y apuntan a detalles puntuales del registro:

Por qué había personas ubicadas en ese sector de la ruta, aparentemente listas para grabar el paso del Ferrari.

Por qué uno de los jóvenes que aparece de espaldas se toma la cabeza segundos antes del impacto.

De dónde surge el hombre que arrastra a una de las víctimas, ya que en el video no se observa que cruce la autopista ni que descienda desde la zona montañosa.

Estos elementos mantienen abierto el debate en redes sociales y refuerzan las dudas sobre el origen y la veracidad del video que acompaña el caso.

Sin indicios de los motivos del despiste ambos fallecieron

En el accidente no estuvieron involucrados otros vehículos. Zampella quedó atrapado dentro del automóvil y murió en el lugar. Su acompañante fue expulsado tras el choque y falleció más tarde en un hospital, aunque hasta ahora no se ha revelado su identidad ni las causas exactas que provocaron el despiste. Las autoridades continúan investigando, evaluando especialmente el trazado sinuoso de la ruta como posible factor contribuyente.

En las últimas horas, un video del impacto difundido por el medio No Jumper ha vuelto a centrar la atención pública en el caso. Las imágenes muestran el violento choque y el posterior incendio del vehículo, elementos que forman parte del análisis mientras se espera el informe oficial.

Vince Zampella fue fundador de Infinity Ward y revolucionó el género shooter al combinar narrativas bélicas con acción cinematográfica y modos multijugador competitivos, transformando la experiencia gamer con Call of Duty. Tras su salida en 2010 por conflictos con Activision, fundó Respawn Entertainment, donde lideró proyectos como Titanfall y Apex Legends, referentes del battle royale, además de Star Wars Jedi: Fallen Order.

En 2017, Respawn fue adquirido por Electronic Arts, y Zampella asumió un papel estratégico en la saga Battlefield, contribuyendo a su recuperación tras el fracaso de Battlefield 2042. Su liderazgo permitió que la franquicia superara en ventas al último título de Call of Duty, consolidando su influencia en la industria.

A lo largo de más de dos décadas, Zampella dejó una huella profunda en el mundo del gaming, caracterizándose por su innovación constante y visión anticipada de las tendencias del mercado. La industria global lamenta la pérdida de un creador que marcó un antes y un después en los videojuegos.