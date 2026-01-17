¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 17 de Enero, Neuquén, Argentina
Rastreo satelital

Robaron un auto en Centenario y, gracias al GPS, lo encontraron estacionado en el centro neuquino: sin daños ni faltantes

El rodado había sido sustraído durante la madrugada del viernes en el barrio del Alto y fue localizado horas más tarde en la calle Paraguay, entre Avenida Argentina e Irigoyen.

Por Redacción

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 09:34
El vehículo Nissan Tiida que había sido robado durante la madrugada del viernes de un domicilio del barrio del Alto, en Centenario, fue recuperado horas más tarde en la ciudad de Neuquén.

La localización fue posible gracias al sistema de GPS, que permitió encontrarlo estacionado sobre la calle Paraguay, entre Avenida Argentina e Irigoyen, frente a un complejo de departamentos.

Tras el aviso, personal de la Comisaría Primera se acercó al lugar durante la tarde para verificar la situación. Según informó Centenario Digital, al revisar el rodado, constataron que no presentaba daños visibles ni faltantes en su interior.

Luego del procedimiento, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la unidad policial. Ahora quedó a disposición de la fiscalía, que deberá definir cuándo y en qué condiciones será devuelto a su dueño.

