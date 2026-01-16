Una pareja regresó de sus vacaciones de verano y se topó con la peor pesadilla: ladrones ingresaron a su vivienda de Regina, violentaron la caja fuerte y se llevaron todos sus ahorros en dólares, pesos y joyas de oro. El botín, valuado en más de 45 millones de pesos, incluye dinero en efectivo, relojes, cuchillos y objetos de gran valor sentimental. La Justicia investiga un golpe que, por su precisión, parece haber sido planeado con información privilegiada.

La historia comenzó como cualquier vuelta de vacaciones: valijas en mano, cansancio acumulado y la ilusión de volver al hogar. Pero al abrir la puerta, la pareja se encontró con un silencio extraño y una escena que heló la sangre. La caja fuerte, que guardaba años de esfuerzo y ahorros, había sido violentada. Dentro ya no quedaba nada: ni los dólares, ni los pesos, ni las joyas que habían heredado.

Un robo quirúrgico, sin desorden

Lejos de la típica imagen de un robo improvisado, los delincuentes actuaron con precisión quirúrgica. No hubo cajones revueltos ni muebles desordenados. Los ladrones sabían exactamente dónde ir: ingresaron por la ventana del quincho y se dirigieron directo al cofre de seguridad. Allí estaba todo lo que buscaban. Allí estaba la fortuna que desapareció en cuestión de minutos.

Los investigadores no descartan que la familia haya sido “vendida” o que alguien cercano haya entregado el dato. La vivienda no mostraba signos de búsqueda azarosa, lo que refuerza la sospecha de un golpe planificado. El hecho de que los delincuentes conocieran la ubicación exacta de la caja fuerte abre un abanico de hipótesis inquietantes: ¿fue un vecino, un conocido, alguien que sabía demasiado?

La denuncia fue radicada en la Comisaría 5° y la Brigada de Investigaciones trabaja contra reloj. Se analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar el momento exacto del robo, la cantidad de personas que participaron y el vehículo en el que se movilizaban. Cada detalle puede ser clave para dar con los responsables de un golpe que dejó a una familia devastada y a toda la comunidad en alerta.