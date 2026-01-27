Los vecinos del oeste neuquino vivieron minutos de terror este lunes por la tarde, cuando un sujeto comenzó a disparar un arma de fuego en plena calle. Cuando arribó la policía, el hombre se dio a la fuga, pero no llegó muy lejos. Con el correr de las horas se supo que el hombre contaba con tres pedidos de captura vigentes, dos de ellos emitidos desde la provincia de Río Negro.

Tras un llamado al Centro de Operaciones Policiales de los vecinos, personal de la Comisaría 20 se dirigió al lugar y logró ubicar al individuo luego de una breve persecución. La detención se concretó minutos más tarde, con apoyo de bicipolicías, en inmediaciones de la Escuela 175.

Según se informó, al advertir la presencia policial el sospechoso huyó por distintas peatonales en dirección a calle 11. Durante el operativo intentó agredir a los oficiales, aunque fue rápidamente reducido sin que se registraran heridos.

Una vez aprehendido, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, la investigación por las detonaciones de arma de fuego en el sector continúa en desarrollo.