Seguridad provincial: Neuquén incorpora a 398 nuevos efectivos

Neuquén dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su sistema de seguridad con el egreso de 398 nuevos agentes, que se incorporarán a diferentes áreas operativas en toda la provincia. El acto se llevó a cabo en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén, con la presencia de autoridades provinciales y familiares de los egresados.

Durante la ceremonia, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de esta nueva camada de efectivos: “Hoy honramos una decisión de vida, una vocación que exige compromiso, coraje y humanidad”, afirmó. Esta nueva promoción se enmarca en la primera convocatoria 2025.

Uno de los aspectos más valorados fue la amplia participación de mujeres en el proceso formativo, lo que evidencia un avance hacia una fuerza más inclusiva y representativa. Nicolini remarcó que esta transformación aporta “miradas, sensibilidad y profesionalismo” al cuerpo policial neuquino.

Además, Nicolini resaltó que el proceso formativo estuvo acompañado de esfuerzo y sacrificio, reconociendo el camino recorrido por cada cadete. “Ser policía es aprender a convivir con el cansancio y las dudas, sin perder la empatía y vocación”, expresó el ministro frente a los egresados.

Por su parte, el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, valoró el capital humano como el principal recurso de la institución y agradeció el apoyo de la comunidad. También destacó la importancia de estos nuevos agentes para sostener y mejorar las respuestas diarias del cuerpo policial.

Este egreso se suma a una política de Estado orientada a la formación continua y profesionalización de las fuerzas de seguridad. Entre 2022 y 2025, la Policía del Neuquén pasó de 7.115 a 8.725 efectivos, consolidando uno de los procesos de incorporación más importantes de los últimos años en la provincia.