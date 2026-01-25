Este sábado, pasadas las 22 en las calles Conquistadores del Desierto y La Pampa, en el Parque Industrial de Neuquén, un choque dejó un total de seis personas heridas y daños materiales. Uno de los conductores iba totalmente alcoholizado y el hecho podría haber sido una enorme tragedia.

Por motivos que aún se investigan, el impacto fue frontal entre una Ford Ranchero en la que iban un hombre de 48 años y dos jóvenes de 19 y 22, y un Chevrolet Astra con un hombre de 34 años, una mujer y tres menores de 1, 12 y 13 años.

El choque habría sido frontal y como resultado casi todos los involucrados sufrieron algún tipo de lesión por lo cual debieron ser atendidos por médicos.

Además de dejar importantes daños en los rodados provocó lesiones en los ocupantes de la camioneta y en los acompañantes del auto, todos fueron trasladados por personal del SIEN al Hospital Castro Rendón a excepción de los niños de 12 y 13 años que los llevaron al Heller.

Foto Centenario Digital.

En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales de la Comisaría 20, Tránsito Neuquén y bomberos de la Policía. El conductor del Astra permaneció en el lugar y cuando le realizaron el test de alcoholemia este dio un resultado de 2,40 g/l de alcohol en sangre.

Por infracción a la Ley de Alcohol Cero se procedió a retirarle su licencia, el rodado y labrarle el acta correspondiente, ya que tenía un valor ampliamente mayor de lo permitido.

El tránsito en la zona estuvo restringido mientras asistían a los heridos y retiraban los vehículos totalmente destrozados de la calzada.

Por el momento se desconoce el estado de salud de los involucrados y la gravedad de sus lesiones.