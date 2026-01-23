Personal de salud realizó este jueves un control de foco en el barrio Los Pioneros de la localidad de Centenario, luego de que una ovitrampa diera positivo tras detectarse la presencia del mosquito Aedes aegypti (transmisor del dengue).

Como parte de la estrategia plasmada en el Plan Provincial contra el Dengue, elaborado por el ministerio de Salud, se visitaron un total de 108 viviendas, de las cuales se evaluaron 10 y se pudieron brindar 65 charlas educativas.

El control de foco consiste en realizar un recorrido domiciliario en un radio de 100 metros (distancia de vuelo del mosquito) para buscar y eliminar criaderos, y brindar medidas de prevención a las y los vecinos. En este caso, al detectarse únicamente actividad del mosquito sin circulación viral, corresponden tareas de prevención y eliminación de potenciales criaderos.

De la actividad participó personal de la Coordinación de Epidemiología, la Coordinación de Insumos y Referente de Seguridad e Higiene de la Región Sanitaria Vaca Muerta, el Área Programa del Hospital Natalio Burd de Centenario y la Dirección de Salud Ambiental y Cambio Climático.

Cabe señalar que desde hace varios años el Ministerio de Salud viene realizando vigilancia entomológica en la capital neuquina y alrededores mediante la colocación de ovitrampas, sensores que permiten detectar la presencia de huevos del mosquito. Este monitoreo se lleva a cabo durante toda la temporada cálida para identificar tempranamente la actividad del vector.

Sin circulación viral en Neuquén

Hasta el momento, en la provincia del Neuquén no se han notificado casos autóctonos de dengue ni circulación viral. Los casos detectados han sido todos importados, correspondientes a personas con antecedentes de viaje a provincias con circulación del virus.

Prevención: clave para evitar el dengue

“Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquito no hay dengue”, destacan desde Salud. Para que una persona se enferme de dengue se necesitan tres elementos: la persona, el mosquito y el virus.

El Aedes Aegypti deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes que contienen agua, por encima de la línea del agua. Estos huevos son de color oscuro, resistentes a la sequía y al frío, y pueden vivir hasta un año adheridos. Dependiendo de la temperatura, el ciclo de vida del mosquito puede completarse entre 7 y 14 días.

Medidas de prevención en el hogar:

Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Dar vuelta objetos como baldes, macetas, juguetes, neumáticos.

Cepillar y limpiar las paredes internas de los recipientes para despegar los huevos.

Cambiar el agua de floreros, bebederos de mascotas y portamacetas cada 3 días.

Mantener limpios patios, jardines y desagües.

Tapar tanques y recipientes de almacenamiento de agua.

Desechar basura adecuadamente.

Para evitar picaduras: